Gazzetta - Sandro Tonali, presente e futuro del Milan: terza firma in tre anni

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sandro Tonali è il presente del Milan e da ieri è ancora di più il futuro del club rossonero, dopo che ha firmato il rinnovo di contratto che lo lega ai Campioni d'Italia fino al 2027. Una storia d'amore nata quando era bambino e che si sta svolgendo come neanche Sandro avrebbe potuto immaginare nei suoi sogni più rosei. Ieri è arrivata una nuova firma di Tonali su un contratto rossonero, la terza in tre anni, tutte molto diverse tra loro.

Presente, futuro ma anche passato

Come riporta la Gazzetta dello Sport questa mattina, quella di ieri pomeriggio è stata la terza firma in tre anni con il Milan per Sandro Tonali. Sì perchè il numero 8 rossonero non è solamente il presente e il futuro del club di via Aldo Rossi, ma è già stato anche il passato. E che passato. A distanza esatta di due anni dalla primissima firma con cui il Milan lo prelevò in prestito dal Brescia, strappandolo alla concorrenza del Brescia, fa effetto riguardarsi indietro e vedere cosa è successo in questi primi 730 giorni milanisti di Tonali. Il calciatore bresciano è arrivato al Milan come giovane promessa e durante il suo primo anno ha faticato a imporsi, tanto che in molti ne avevano messo già in dubbio le qualità. Poi nell'estate del 2021, Sandro ha fatto di tutto per vestire ancora rossonero. Veramente di tutto. Tonali non ha tergiversato e ha accettato di tornare a Milanello anche con un ingaggio ridotto ma anche con una maturità ben diversa. Risultato? Lo scudetto vinto da protagonista.

Rinnovo meritato

Nella scorsa stagione Tonali è stato uno dei grandi leader e trascinatori del Milan di Pioli verso la conquista del diciannovesimo campionato della storia rossonera. Il talento bresciano ha elevato il livello del proprio gioco e si è meritato a suon di prestazioni una nuova estate di colloqui con la dirigenza rossonera, la terza consecutiva, ancora una volta con un sapore diverso. Il Milan non solo ha blindato un talento generazionale che ha tutte le carte in regole - e la volontà - di essere la prossima bandiera del milanismo, ma ha anche premiato il giocatore per i risultati in campo e la fiducia ripagata. L'ingaggio, dunque, è tornato a salire ed è stato raddoppiato: da 1,4 a 3 milioni netti. Il giocatore sarà il perno del centrocampo almeno fino al 2027, e se continuerà così anche oltre. Ma Tonali ha già dimostrato che del denaro gli interessa poco, soprattutto se ha a che fare con il rosso e con il nero. E le sue dichiarazioni sui canali ufficialei del club lo dimostrano e danno seguito ai fatti: "Sono molto felice di questo rinnovo e di essermi legato ancora più a lungo al Milan. Sapete quanto sento i nostri colori sulla pelle".