Gazzetta - Scende Emerson, sale Pavlovic: 10 milioni di distanza con il Salisburgo

Il mercato del Milan, nonostante non abbia ancora fatto registrare movimenti davvero significativi, continua a sorprendere e a regalare improvvisi cambi di rotta. Dopo il fallimento dell'operazione Zirkzee che ha fatto virare il club su Alvaro Morata, adesso anche le quotazioni di Emerson Royal sarebbero in calo. Al contrario aumenta la positività per quanto riguarda il profilo di Strahinja Pavlovic, centrale serbo classe 2001.

Muro Spurs

Il Milan è al lavoro sul terzino destro da alcune settimane. Una trattativa che è stata confermata dallo stesso Emerson Royal che in un paio di interviste ha parlato del club rossonero. Come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, il giocatore del Tottenham è convinto dalla proposta rossonera e vorrebbe trasferirsi in Italia. Il club ha già raggiunto l'intesa con l'entourage del calciatore, promettendogli un ingaggio da 2.5 milioni di euro, lo stesso che percepisce in Inghilterra. A fare muro però sono proprio gli Spurs, non tanto perchè vogliono trattenere Emerson a tutti i posti, quanto perchè chiedono il giusto prezzo. C'è distanza tra l'offerta rossonera e la richiesta del club londinese. Da via Aldo Rossi hanno messo sul piatto 15 milioni di euro, mentre il Tottenham ne vuole di più. Al momento, viste queste premesse, è chiaro che la trattativa si sia un po' arenata.

Opportunità Pavlovic

Ci sarebbe un altro muro in questa storia. Questa volta però non è un blocco per il Diavolo, ma un'opportunità. Stiamo parlando di Strahinja Pavlovic, il centrale serbo del Salisburgo che ha fatto breccia nel cuore della dirigenza rossonera. Una montagna di 194 centimetri e 88 chili che porterebbe un'importante dose di fisicità e anche la possibilità di utilizzare un difensore dal piede sinistro, attualmente assente nel parco centrali. E se Emerson cala, Pavlovic risale: il suo arrivo potrebbe convincere Fonseca a utilizzare Kalulu come terzino destro e rimanere a posto così. Anche in questo caso c'è l'accordo con il giocatore che andrebbe a percepire uno stipendio da 1.5 milioni di euro più bonus. Anche in questo caso va trovata l'intesa con il club: attualmente c'è una distanza di 10 milioni tra l'offerta rossonera e la richiesta del club austriaco. Da via Aldo Rossi hanno messo sul piatto 20 milioni di euro, mentre il Salisburgo ne vuole almeno 30.