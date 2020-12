Gazzetta - Scudetto, Ibra ci crede e spinge il Milan: "Coraggio!". In dubbio la sua presenza a Genova

Ha accettato la sfida (con se stesso, ovviamente) e adesso vuole andare oltre. Perché è giusto puntare al ritorno in Champions, ma farlo da campioni avrebbe un sapore diverso. Molto diverso. La parola Scudetto non è più un tabù in casa Milan: Ibrahimovic ci crede e ha trasmesso il suo entusiasmo e la sua grinta ai compagni più giovani, che per lui si butterebbero anche nel fuoco.

CORAGGIO - "Il Milan deve avere il coraggio di sognarlo", ha dichiarato Zlatan (che ha ricevuto il premio "Leggenda" alla sesta edizione dei Gazzetta Sports Awards) a proposito del titolo. "Questa è una squadra che ha fame, voglia e vuole ancora di più", ha aggiunto il campione svedese, il quale non ha intenzione di porsi limiti alla luce anche del rendimento offerto dai rossoneri in questa stagione (e nella parte finale di quella passata).

RIENTRO - Ieri Ibrahimovic si è allenato in gruppo per la prima volta dopo l’infortunio muscolare rimediato a Napoli. L’attaccante milanista sa che manca poco al rientro, ma questo, probabilmente, non avverrà mercoledì a Genova (oggi la decisione definitiva). Come riporta La Gazzetta dello Sport, i medici non vogliono correre alcun tipo di rischio: Ibra ci sarà senz’altro domenica contro il Sassuolo.