Gazzetta - Serra toglie il 2-1 a Messias. Errore clamoroso: si complica la corsa Scudetto del Milan

Non capita spesso di dover descrivere una partita partendo dal finale, ma stavolta, dopo i fatti di Milan-Spezia, non c’è altro da fare. Perché i rossoneri, pur non brillando, questa sfida l’avevano vinta nel recupero. Ma ci ha pensato l’arbitro Serra, con uno sciagurato intervento, a cancellare il 2-1 di Messias, negando alla squadra di Pioli la gioia del sorpasso in classifica sull’Inter.

La decide... Serra!

Un errore, quello del fischietto torinese, che La Gazzetta dello Sport - giustamente! - definisce "macroscopico". Grave, gravissimo a questi livelli. Il direttore di gara, osserva la rosea, avrebbe dovuto trattenere il fischio per il fallo di Bastoni su Rebic, concedendo il vantaggio al Milan. Una volta stoppato il gioco, infatti, è stato impossibile - regolamento alla mano - tornare indietro, nonostante le scuse immediate dello stesso Serra, che ha subito riconosciuto il torto fatto ai padroni di casa.

L’Inter può scappare

Dal primato alla beffa, dunque, tutto in pochi minuti. All’ultimo respiro, infatti, lo Spezia è pure riuscito a strappare un clamoroso successo a San Siro, punendo un Milan che avrebbe certamente meritato qualcosa in più, viste le numerose palle-gol avute e sprecate, ma che - va detto! - ha deluso sul piano del gioco e dell’atteggiamento. Ora la corsa si scudetto si complica: Ibra e compagni riflettono su un altro campionato che rischia di incartarsi.