Gazzetta - Slitta ancora il rientro di Maignan? Il nuovo obiettivo diventa Tottenham-Milan

Qualche settimana fa, Paolo Scaroni, presidente del Milan, aveva annunciato che Mike Maignan, fuori per infortunio da metà settembre, sarebbe tornato in campo nell'andata degli ottavi di Champions League contro il Tottenham a San Siro in programma il 14 febbraio. Anche il dt Paolo Maldini aveva spiegato che sarebbe tornato a disposizione di Stefano Pioli a febbraio, senza però dare una data precisa.

RIENTRO A MARZO? - Secondo La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, però, il rientro del francese potrebbe slittare ancora: il nuovo obiettivo sembra essere Tottenham-Milan, in programma a Londra il prossimo 8 marzo. Eppure gli esami al polpaccio a cui si è sottoposto nelle scorse ore hanno evidenziato dei miglioramenti, ma evidentemente è ancora troppo presto per rivederlo in campo. Anche perchè, dopo uno stop così lungo, non si vogliono correre rischi di nuovi problemi e dunque occorre la massima prudenza.

AVANTI CON TATA - Le chiavi della porta del Milan continueranno ad essere nelle mani di Ciprian Tatarusanu. Durante il mercato invernale, i rossoneri hanno preso il giovane paraguaiano Devis Vasquez, ma per il momento Stefano Pioli continua a non ritenerlo ancora pronto per giocare in Serie A e così il titolare, nonostante stia dando poca fiducia tra i pali, sarà ancora il portiere rumeno. In attesa del rientro di Maignan, ma guai a fare previsioni...