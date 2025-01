Gazzetta - Spunta l'idea Joao Felix: con Rashford in standby si punta al doppio colpo

Nuova giornata di calciomercato, nuova indiscrezione in ottica Milan che, però, ancora non ha concluso nulla e rimane con la stessa rosa di 17 giorni fa. Il nome uscito questa mattina sulle colonne della Gazzetta dello Sport è quello dell'attaccante portoghese Joao Felix, classe 1999 e in forza al Chelsea da cui è stato comprato quest'estate ma dove non sta trovando spazio. Un suo ipotetico arrivo, considerato lo stallo Rashford, permetterebbe al Diavolo di operare un doppio colpo.

Ci sono tanti motivi per cui il nome di Joao Felix si sta facendo largo sulla lista rossonera come alternativa per l'attacco, secondo la rosea. Il primo è sicuramente il gradimento di Sergio Conceicao: il calciatore piace tanto al nuovo allenatore rossonero che lo vede come un'arma molto duttile per l'attacco perché capace di giocare su tutto il fronte offensivo. Un'operazione del genere ricorderebbe quella di Pulisic: un calciatore ancora giovane e dall'enorme potenziale non del tutto inespresso, da rilanciare. Il Chelsea sarebbe disposto a venderlo anche a titolo definitivo ma è più probabile che si pratichi la via del prestito con diritto, esattamente come vorrebbe fare il Milan con Marcus Rashford. Il nome del portoghese è spuntato proprio perchè la situazione legata al britannico è in standby. Non arriva una risposta dal Manchester United e allora da via Aldo Rossi cominciano a pensare ad altri obiettivi. Un "aiuto" è Jorge Mendes, agente di Conceicao, ma anche procuratore di tanti giocatori che stanno venendo accostati ai rossoneri in queste ore, Felix incluso.

L'operazione Joao Felix potrebbe essere conveniente anche per un altro aspetto. Si è già detto della stasi che riguarda la trattativa per Rashford. Il Milan nel suo mirino aveva messo anche un altro calciatore inglese che sta aspettando solo l'ok rossonero: Kyle Walker, che ha già comunicato al Manchester City la sua intenzione di lasciare il club per un'esperienza all'estero. Il problema è che in questa finestra di gennaio, per il regolamento FIGC, il Diavolo può tesserare solo un britannico. Se la dirigenza virasse su Felix potrebbe chiudere anche l'operazione Walker, andando a rinforzare la squadra con due colpi. Se invece dovesse essere Rashford a sbarcare in rossonero, sarebbe necessario a quel punto cercare un'altra soluzione per la difesa, se necessario.