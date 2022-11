Gazzetta - Super Giroud: doppietta e record. Anche Theo dà spettacolo nella Francia

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Olivier Giroud non poteva sognare un esordio nel Mondiale migliore di quello di ieri sera: contro l'Australia, infatti, il centravanti francese ha segnato una doppietta nella vittoria per 4-2 della Francia, diventando con queste due reti il miglior marcatore di sempre della nazionale transalpina (51 gol come Thierry Henry).

DOPPIETTA DA RECORD - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che, dopo il vantaggio australiano, la Francia ha trovato il pari con Rabiot (assist al bacio dell'altro rossonero Theo Hernandez) e poi è arrivato il 2-1 di Giroud. Nella ripresa, è arrivato prima il terzo gol francese di Mbappè e poi la personale doppietta di Giroud, che gli ha permesso di raggiungere il record di Henry.

SUPER THEO - Ottima prova ieri sera anche di Theo Hernandez, che era partito dalla panchina, ma è stato inserito dopo 13' a causa dell'infortunio al ginocchio del fratello Lucas (rottura del crociato per lui). Con lui in campo si è vista un'altra Francia: pochi minuti il suo ingresso in campo, il terzino rossonero è stato subito decisivo, fornendo un assist perfetto per la rete di testa di Rabiot. Dopo la prestazione di ieri, difficilmente Deschamps rinuncerà ancora all'esterno del Milan.