Gazzetta - Theo Hernandez, la doppietta del terzino goleador: i numeri dicono che è l’uomo squadra

La prima sconfitta in campionato sembrava dietro l'angolo e invece ci ha pensato Theo Hernandez a salvare il Milan con una doppietta: il francese è stato certamente uno dei trascinatori dei rossoneri contro i gialloblu e grazie ai suoi due gol la squadra di Pioli rimane imbattuta in Serie A. L'ex Real Madrid è il primo difensore milanista a segnare una doppietta in campionato da Nesta nell'ottobre 2009 contro il Chievo.

IN DOPPIA CIFRA - Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, il terzino goleador del Milan è stato pagato 20 milioni di euro nell'estate 2019, ma ora il suo valore è almeno raddoppiato. Con le due reti di ieri, Theo è andato in doppia cifra con la maglia rossonera dopo appena 54 partite, molto poche per un difensore. Senza Ibrahimovic, la cui assenza si è sentita parecchio ieri, è stato proprio il francese a trascinare i compagni verso un pareggio che ad un certo punto sembrava veramente impossibile da raggiungere.

CHE NUMERI - Oggi Hernandez è un uomo squadra, come testimoniano alcuni suoi numeri contro il Parma: è stato il giocatore che ha inquadrato di più la porta, quello che ha più tentativi respinti, è il difensore con più passaggi positivi (68), ha vinto 8 duelli, recuperato 6 palloni e con 113 palloni toccati è il rossonero che è stato coinvolto di più nelle azioni di tutta la squadra milanista. Insomma, i numeri di Theo parlano da soli e fanno ben capire la grandissima prestazione di ieri del terzino goleador del Milan.