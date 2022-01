Gazzetta - Theo-Leao, il Milan vola a sinistra: una coppia da 100 milioni tra le migliori in Europa

Con Theo Hernandez e Leao sullo stesso binario è tutta un’altra musica. Lo dicono i numeri, i risultati, l’evidenza dei fatti. Secondo La Gazzetta dello Sport, la fascia sinistra del Milan è tra le migliori d’Europa. Una coppia, quella formata dal terzino francese e dall’attaccante portoghese, da 100 milioni di euro (50 a testa).

Tutti i meriti di Stefano Pioli

Pioli continua a ribadire il suo pensiero sui due: sono ottimi giocatori, ma non ancora top player. È giusto che l’allenatore freni l’entusiasmo (il rischio di perdere testa e umiltà è sempre dietro l’angolo), ma è il primo a credere nelle potenzialità di Theo e Leao, ormai vicini a una consacrazione internazionale. In Italia, osserva la "rosea", il tandem mancino del Milan non ha eguali per ritmo, velocità, creatività tattica e occasioni da gol. Il merito è proprio di Pioli, che ha dato un’identità tattica a Hernandez e sta lavorando sul diamante grezzo lusitano, ma i due ci hanno messo del loro.

L’intesa tradotta in numeri

Fra Theo e Rafael c’è una bella intesa. Si cercano e si muovono l’uno in funzione dell’altro: quando il terzino decide di accentrarsi, creando superiorità in mezzo, l’attaccante resta più largo. Se il francese va verso il fondo, invece, allora il portoghese incrocia in porta. I numeri in campionato sono di tutto rispetto: insieme hanno messo a referto 9 gol (5 Leao e 4 Hernandez) e 8 assist (5 Theo e 3 Rafa) e creato 44 occasioni pericolose. Insomma, come le migliori fasce europee, sottolinea la Gazzetta.