Gazzetta - Theo, quale futuro? Due strade: rinnovo o addio in estate

Non è un periodo semplice per Theo Hernandez che, dopo una prima parte di stagione ben al di sotto dei suoi standard, è finito anche nel mirino di Paulo Fonseca, il quale non è assolutamente soddisfatto del suo atteggiamento. Ieri tra i due c'è stato un faccia a faccia a Milanello, con il tecnico rossonero che spera ora di avere una reazione immediata dal suo terzino sinistro.

RINNOVO O ADDIO? - Dietro alle sue deludenti prestazioni c'è ovviamente più di un motivo, tra cui anche la questione che riguarda il suo rinnovo di contratto che scade nel 2026. E, come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, entro fine stagione bisognerà prendere una decisione sul futuro del terzino francese: rinnovare o salutarsi. C'è anche una terza via, vale a dire prolungare il contratto nelle prossime settimane e poi cederlo comunque in estate ad una cifra importante. In passato il Milan chiedeva oltre 100 milioni di euro, ma ora arebbe complicato anche arrivare alla metà.

LA TRATTATIVA - A che punto è la trattativa? In occasione della trasferta di Champions League a Madrid, i dirigenti del Diavolo aveva incontrato il suo agente, Manuel Garcia Quilon. La volontà comune sarebbe quella di andare avanti insieme, ma va trovato un accordo sull'ingaggio e per ora, nonostante i contatti stiano proseguendo, negli ultimi tempi non sono stati fatti passi in avanti concreti.