Gazzetta - Theo-Rebic, il Milan vola a sinistra: la catena mancina è diventata la fonte principale di gioco

Fino a qualche mese fa, il Milan pendeva a destra per via della presenza di Suso, ma ora ha cambiato fascia e la fonte di gioco principale è la corsia mancina: lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che su quella fascia ci sono Theo Hernandez e Ante Rebic che formano una catena che funziona quasi alla perfezione. I due si trovano alla grande, si scambiano spesso il pallone e sono coloro che creano i maggiori pericoli agli avversari.

13 GOL - Il francese e il croato producono anche tanti gol sulla fascia sinistra, 13 per la precisione: Rebic ha infatti segnato finora sette reti stagionali (di cui sei in Serie A), mentre Hernandez, nonostante faccia il difensore, ne ha già siglati sei in totale (cinque in campionato e uno in Coppa Italia). Theo, che sembra più un'ala che un terzino, è sicuramente il giocatore milanista dal rendimento migliore in tutta l'annata. Ante, invece, è esploso dopo Natale e ora è certamente il rossonero più in forma.

FUTURO - I due rappresentano il presente e anche il futuro del Milan, anche se le loro situazioni sono diverse: il francese è infatti blindato da un contratto fino al 2024 e il club di via Aldo Rossi è pronto a respingere gli assalti delle big europee che potrebbero arrivare in estate. L'attaccante croato è invece in prestito senza opzione di acquisto fino al 30 giugno 2021: il Milan vuole tenerlo e per questo è al lavoro per provare a trovare il prima possibile un accordo con l'Eintracht Francoforte che però ora lo valuta 40 milioni.