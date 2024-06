Gazzetta - Theo spaventa il Milan e apre all'addio. Il club: servono 100 milioni

Le parole di qualche giorno fa di Zlatan Ibrahimovic durante la lunga conferenza stampa a Milanello avevano tranquillizzato i tifosi rossoneri: "Maignan, Theo e Leao restano". Ieri però, dal ritiro della Francia, sono arrivate le dichiarazioni piuttosto inattese del terzino del Diavolo che ha messo parecchi dubbi sulla sua permanenza al Milan: "Sono concentrato sull'Europeo. Se resterò o meno al Milan lo vedremo più avanti".

SERVONO 100 MILIONI - Parole che, come riferisce stamattina La Gazzetta Sportiva, hanno spiazzato tutti, in particolare i tifosi milanisti che non si aspettavano queste dichiarazioni. In via Aldo Rossi non hanno nessuna intenzione di venderlo, anche perchè, come ha confermato Ibrahimovic qualche giorno fa, il Milan non ha bisogno di fare cessioni importanti per sistemare il bilancio. E comunque la società è stata chiara fin da quando hanno iniziato ad uscire le voci sul Bayern Monaco: Theo Hernandez non andrà via per meno di 100 milioni di euro.

TRA BAYERN E REAL - Servirà dunque un'offerta davvero irrinunciabile, un po' come quella che un anno fa era arrivata dal Newcastle per Sandro Tonali. Il terzino francese piace tantissimo al Bayern che lo considera l'erede perfetto di Alphonso Davies: quest'ultimo sembrava destinato al Real Madrid, ma negli ultimi giorni è cambiato qualcosa e non è escluso il rinnovo con i bavaresi. Se così fosse allora potrebbero essere i Blancos ad aver bisogno di un nuovo terzino sinistro. Ieri a Theo è stato chiesto anche di un suo possibile ritorno in Spagna: "Al momento non ci penso ancora". A Casa Milan non ci pensano assolutamente a cederlo, anzi sono in trattativa per il rinnovo. Se poi Theo dovesse dire di voler cambiare squadra, i dirigenti del Diavolo hanno già pronta la risposta: la porta è aperta solo di fronte ad una super offerta da 100 milioni.