Gazzetta - Tomori: "Ibra, Giroud e Maignan sanno come si vince. Possiamo battere chiunque"

© foto di DANIELE MASCOLO

Fikayo Tomori è ormai diventato un elemento fondamentale del Milan di Stefano Pioli. Il difensore inglese ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha commentato così il momento dei rossoneri: "Veniamo da ottimi risultati e non vogliamo fermarci. Dobbiamo continuare questo percorso e il modo in cui ci approcciamo alle partite sta dando risultati. Speriamo di avere qualcosa da festeggiare a fine stagione...".

CORSA SCUDETTO - A proposito dello corsa scudetto, l'ex Chelsea ha dichiarato: "L’Inter è un’ottima squadra, il Napoli ha qualità. Mi piacciono anche Juventus e Roma. Non penso ce ne sia una migliore delle altre, ognuna semmai ha punti di forza e debolezze. Come noi del resto, che abbiamo caratteristiche che possono permetterci di vincere contro chiunque. La classifica alla fine dirà chi sarà stata la migliore: oggi premia noi e i nostri punti di forza".

ESEMPI IN ROSA - Nella rosa del Milan ci sono pochi giocatori che in carriera hanno già vinto qualcosa. E proprio da loro, secondo Tomori, tutti devono imparare come si fa ad arrivare al successo: "Sappiamo dove siamo e dove vogliamo arrivare. Sappiamo che è un momento decisivo e che non sono ammesse distrazioni. Ma abbiamo grandi campioni che ci aiutano e ci indicano la strada: Maignan ha vinto l’ultimo campionato francese con il Lilla, Giroud ha sollevato la Coppa del Mondo, Ibra ha una mentalità pazzesca. E nello staff ci sono persone competenti e vincenti come Dida e Bonera. Quando questo gruppo lavora lo fa con grande concentrazione. Siamo giovani, ma determinati".

LA VOGLIA DI IBRA - Tra questi c'è appunto anche Zlatan Ibrahimovic, su cui Tomori ha raccontato: "Da quando sono arrivato Ibra mi ripete solo una parola: vincere. Vincere in ogni situazione, in allenamento, in partita. Dallo spogliatoio al campo, la sua voce si fa sentire sempre. Ci sprona in continuazione e dà un contributo enorme nel farci restare sempre concentrati. E’ il primo a farci notare se dobbiamo correre di più o difendere meglio".