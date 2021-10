Gazzetta - Tonali-Bennacer-Kessie: Pioli si gode i gol della sua mediana

L'ultimo in ordine di tempo è stato Ismael Bennacer, che sabato sera a Bologna ha di fatto deciso la sfida tra i padroni di casa rossoblu e il Milan (poi nel recupero è arrivato anche la rete del 4-2 di Ibrahimovic). L'algerino è l'ultimo centrocampista rossonera ad essere andato in gol dopo Sandro Tonali e Franck Kessie: in questo avvio di stagione, la mediana milanista ha già regalato quattro reti (oltre a due assist).

PRESTAZIONI E GOL - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che Stefano Pioli può essere soddisfatto non solo del rendimento in mezzo al campo dei suoi centrocampisti, ma anche del loro apporto a livello realizzativo. Il primo ad iscriversi al tabellino dei marcatori è stato Tonali, autore di due gol contro Cagliari e Atalanta. Settimana scorsa, nella sfida casalinga contro il Verona, era invece toccato a Kessie, abile a trasformare un calcio di rigore conquistato da Samu Castillejo.

RIVELAZIONE TONALI - Pioli spera di recuperare presto il vero Tiemoué Bakayoko, apparso ancora indietro di condizione nelle ultime partita (da segnalare però l'ottimo spunto in occasione del gol di Bennacer), ma intanto si gode gli altri tre centrocampisti, autori finora di un'ottimo inizio di stagione: in particolare, la vera rivelazione rossonera in questo avvio è stato certamente Tonali, il quale è stato finora il più utilizzato tra i mediani milanisti.