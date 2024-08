Gazzetta - Tris servito con Royal: affare da 15 milioni. Poi il poker con Fofana

vedi letture

Tra ieri e oggi, tra il ritorno del Milan in Italia dopo la tournée negli Stati Uniti e la ripresa degli allenamenti a Milanello, il Diavolo presenta e prende confidenza con gli unici due acquisti di questo mercato: Strahinja Pavlovic, presentato ieri in conferenza e allo store in via Dante, e Alvaro Morata, arrivato ieri a Linate e oggi atteso sia in conferenza che all'incontro con i tifosi in centro. Ora il Milan punta a chiudere il tris - vicinissimo - e il poker per dare a Fonseca la miglior squadra possibile.

Royal: è fatta

Dopo essersi concentrati sull'attacco e sulla parte centrale della difesa, i rossoneri stanno chiudendo e portando a termine anche il terzino destro, che era una richiesta specifica di mister Paulo Fonseca. Il nome designato dalla dirigenza rossonera risponde a quello di Emerson Royal, brasiliano che il Diavolo aveva già corteggiato in passato. Ora, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, l'affare tra Milan e Tottenham è in via di definizione ufficiale. La trattativa è stata lunga ma è stata condizionata dalla ferma volontà del tecnico milanista di avere un nuovo terzino così come dalla spinta dello stesso giocatore di volersi trasferire a Milanello. Dalla richiesta di 25 milioni e l'offerta rossonera di poco più di 10, si è arrivati a metà strada e il Milan porterà Royal a Milano con 15 milioni esclusi i bonus che saranno circa un paio.

Il poker

Così Emerson Royal sarà il tris di mercato del Milan anche se non è certo che potrà essere a disposizione già per la prima ufficiale di campionato contro il Torino che si gioca a San Siro fra otto giorni: non tanto per questioni di tempistiche sulla trattativa ma proprio per adattamento al club e allo stile del nuovo allenatore. Intanto i rossoneri cercheranno di chiudere anche il quarto colpo dell'estate, un altro rinforzo che da via Aldo Rossi è inseguito da diverso tempo: Youssouf Fofana. Anche qui il giocatore ha già l'accordo con il Diavolo e spinge per vestire il rossonero ma il Monaco mette molto di più i bastoni tra le ruote anche perché dalla Premier League hanno manifestato un forte interesse per il centrocampista francese, specialmente il West Ham United e il Manchester United. Per questa trattativa ci vorrà ancora più pazienza di quella dimostrata con il Salisburgo per Pavlovic o per il Tottenham per Royal.