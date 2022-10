Gazzetta - Ultima serata in emergenze: Pioli a Verona con lo stesso undici visto col Chelsea

MilanNews.it

Questa sera il Milan sarà ospite dell'Hellas Verona al Bentegodi. La squadra di Pioli arriva alla partita con lo stesso undici visto martedì in Champions contro il Chelsea. I rossoneri saranno una squadra molto legata allo Scudetto vinto a maggio: De Ketelaere è ancora out per qualche giorno, mentre Pobega dovrebbe incominciare dalla panchina.

Squadra che vince...

Il Milan, tra le otto squadre in testa alla classifica, è la squadra che ha utilizzato meno gli acquisti, scrive la Gazzetta dello Sport. A pensarci c'è una logica nelle scelte di Pioli: squadra che vince lo Scudetto non si cambia. E a Verona sarà così, anche per non cambiare la tradizione che lo stesso Pioli ha creato. Se nella storia il Milan contro i gialloblu ha lasciato giù due scudetti, con l'attuale allenatore rossonero è il contrario. Proprio a Verona, l'anno scorso, il club di Via Aldo Rossi vinse un pezzo di Scudetto grazie alla doppietta di Tonali e il gol di Florenzi.

L'ultima volta

Pioli, questa sera, conta di rivedere il Milan arrembante che è sceso in campo nei primi venti minuti contro il Chelsea. Con gli stessi uomini, dunque, gestirà per l'ultima volta la rosa corta: contro il Monza, infatti, riavrà a disposizione De Ketelaere, Maignan, Kjaer e un Messias sicuramente più in forma rispetto a quello che andrà in panchina questa sera.