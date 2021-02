Gazzetta - Un Milan(ic) alla croata: Mandzukic e Rebic titolari per provare a ripartire subito

Il Milan, anzi... il "Milanic" sfida la Stella Rossa a domicilio nell’andata dei 16esimi di finale di Europa League. Stavolta non dovrebbe esserci Zlatan, perlomeno non dal primo minuto, ma là davanti ci sarà spazio comunque per un altro "ic". Come riporta La Gazzetta dello Sport, Mario Mandzukic è pronto a giocare la sua prima gara da titolare in maglia rossonera.

RISCATTO REBIC - Con lui, ma spostato sulla corsia mancina, dovrebbe esserci il connazionale Rebic, per un Milan "alla croata". In questa stagione Ante ha avuto mille problemi (tra infortuni vari e Covid), ma ora è deciso a riprendersi il suo posto in pianta stabile e a dimostrare che i gol dell’anno scorso non erano frutto di uno stato di grazia unico e irripetibile.

OCCASIONE MANDZUKIC - Ma torniamo a Super Mario. Finora non ha avuto chance dall’inizio, ma se c’è da fare panchina perché il titolare è Ibra - scrive la Gazzetta - non si lamenta perché considera lo svedese un modello tecnico e di mentalità. Ma stavolta toccherà proprio a Mandzukic guidare l’attacco rossonero: è l’occasione giusta per far capire quanto può dare ancora.