Gazzetta - Vasquez, Angelo Gabriel e Okafor: il Milan pensa al futuro

Oggi è arrivato a Milano un nuovo portiere. Si, perché il Milan ha deciso di investire anche per il futuro e ha acquistato dal Club Guaranì il classe '98 Devis Vasquez. Il portiere colombiano svolgerà le visite, tornerà in Sudamerica per fare ritorno in Italia a metà gennaio. Per il Milan è un colpo in prospettiva, ma non è detto che a febbraio possa guadagnare spazio.

Occhi su Angelo Gabriel

Come riporta la Gazzetta dello Sport, al Milan piace molto Angelo Gabriel del Santos. Il club di Via Aldo Rossi ha parlato con gli agenti dell'esterno destro d'attacco, scoprendo anche un'apertura al trasferimento. Angelo Gabriel - scrive la rosea - verrebbe a Milano di corsa. I rossoneri, nel caso, possono permettersi di fare l'operazione perché andrebbe ad occupare uno dei due slot da extracomunitario entro il 30 giugno.

Okafor per giugno

Per l’esterno, invece, bisogna lavorare su un piano B in caso di uscita di Leao. Tra i nomi c’è quello di Noah Okafor, attaccante del Salisburgo e che rispetta a pieno il diktat di RedBird. In questo stagione ha già realizzato 10 gol, di cui 7 in campionato e 3 in Champions League. Il suo contatto con il Salisburgo è in scadenza nel 2024 e l’ingaggio non sarebbe esagerato.