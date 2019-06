Gazzetta - Veretout tra Milan e Roma: oggi chiamerà Giampaolo e Fonseca. Il francese spera però ancora nel Napoli

Nonostante la sua partenza dalla Fiorentina sia certa, resta ancora molto incerto il futuro di Jordan Veretout, per il quale i viola continuano a chiedere circa 25 milioni di euro. In questo momento, Milan e Roma sono le società più vicine al centrocampista francese, il quale però spera ancora in un ritorno di fiamma del Napoli che resta sempre la sua meta preferita. Se però il matrimonio con i partenopei non si combinasse, ci sono due alternative altrettanto nobili, vale a dire i rossoneri e i giallorossi.

DUE OFFERTE - Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il Milan gli ha offerto un un triennale da 2,5 milioni di euro a stagione più bonus, mentre la Roma un triennale da 2,7 milioni che con la qualificazione in Champions potrebbe arrivare addirittura a 3,7 milioni. Nonostante l'offerta romanista sia più alta, Veretout non ha ancora preso una decisione perchè sa bene che, dopo i traumatici divorzi con Totti e De Rossi, a Roma non troverebbe un ambiente tranquillo come quello che c'è invece al Milan.

TELEFONATE - Sempre secondo la Rosea, nella giornata di oggi, il centrocampista francese chiamerà sia Marco Giampaolo, tecnico milanista, che Paulo Fonseca, allenatore giallorosso, per capire bene ciò che hanno in mente. Successivamente, il giocatore parlerà con la sua famiglia e con il suo procuratore per prendere la decisione migliore per il suo futuro. Milan e Roma restano in attesa della scelta di Veretout, il quale però intanto spera ancora nel Napoli.