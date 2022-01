Gazzetta - Verso il derby, Pioli fa la conta: buone notizie da Ibra, dubbi su Kessie dopo lo stop in Coppa d'Africa

Notizie agrodolci in vista dell’Inter. L’operazione derby è scattata ieri dal quartier generale di Milanello, con due notizie decisamente opposte: da una parte quella buona su Ibra, che alla ripresa del campionato ci sarà, dall’altro quella tutt’altro che positiva su Kessie, il quale si è procurato un infortunio in Coppa d’Africa, nel corso del match contro l’Egitto che ha poi sancito l’eliminazione della Nazionale ivoriana dalla competizione.

Il derby nel mirino

Partiamo da Ibrahimovic. Come detto, il campione svedese, salvo imprevisti, sarà a disposizione di Pioli per il big match con l’Inter. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, Zlatan non era in gruppo ieri e, molto probabilmente, non lo sarà nei prossimi giorni, ma è tutto sotto controllo, o meglio, programmato. Gli ultimi accertamenti hanno escluso lesioni, mentre è stata confermata l’infiammazione al tendine achilleo destro, problema che potrà essere superato in fretta con le terapie.

Ansia per Kessie

Ancora da valutare, invece, la situazione di Franck Kessie. La prima diagnosi parla di una semplice contusione al torace, per cui i tempi di recupero dovrebbero essere brevi, ma la botta dev’essere stata forte e dolorosa per costringere un guerriero come Kessie a uscire in lacrime dopo appena mezzora di gioco. Pioli attende il ritorno in Italia del giocatore per avere un quadro più preciso delle sue condizioni: gli accertamenti a cui verrà sottoposto, infatti, chiariranno l’entità del guaio e i tempi necessari alla ripresa.