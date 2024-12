Gazzetta - Verso la Roma: torna Morata e forse anche Pulisic. Oggi giornata decisiva

Dopo i tre giorni liberi concessi da Paulo Fonseca per il Natale, ieri il Milan è tornato ad allenarsi a Milanello per prepararsi in vista della sfida di domenica sera a San Siro contro la Roma. Alvaro Morata ha superato la tonsillite che lo ha tenuto fuori contro l'Hellas Verona e contro i giallorossi sarà di nuovo titolare anche se è ancora da capire se giocherà da centravanti o da trequartista. Molto dipenderà dalla presenza tra i convocati di Christian Pulisic.

OGGI IN GRUPPO? - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che ieri l'americano, out da Atalanta-Milan per un problema al polpaccio, si è allenato ancora a parte e solo oggi si capirà se effettivamente Fonseca potrà contare o meno su di lui per domenica. Le sensazioni sono buone e quindi c'è fiducia di rivederlo in gruppo nella seduta odierna. L'idea di Paulo Fonseca è di farlo partire dalla panchina per poi riproporlo dal primo minuto in Supercoppa, ma le assenze sulla trequarti di Leao e Okafor potrebbero cambiare i piani del tecnico portoghese il quale potrebbe decidere di schierarlo titolare se gli ultimi due allenamenti prima della gara contro la Roma dovessero andare bene.

CHE FATICA SENZA PULISIC - Visto che tra pochi giorni è in programma la Supercoppa in Arabia Saudita (il 3 gennaio semifinale contro la Juventus, poi il 6 gennaio eventuale finale contro una tra Inter e Atalanta), a Milanello non si vogliono correre troppi rischi, ma è anche vero che contro la Roma serve una vittoria e da quando Pulisic si è infortunato il Milan sta faticando parecchio in zona gol: zero reti nel resto della partita con l’Atalanta, due contro la modesta Stella Rossa, zero contro il Genoa e solo una contro il Verona. Ieri Fonseca non ha fatto prove di formazione, mentre oggi sì e per questo sarà interessante capire non solo se ci sarà Pulisic tra i probabili titolari, ma anche eventualmente dove verrà schierato: come al solito da trequartista alle spalle della prima punta o magari a sinistra vista l'assenza di Leao?