Gazzetta - Verso Milan-Bologna: dubbio Diaz-Kessie, Kalulu confermato con Tomori

© foto di www.imagephotoagency.it

I successi di ieri di Napoli e Inter non cambiano i piani del Milan per questa sera: contro il Bologna serve infatti una vittoria così da riprendersi la vetta solitaria della classifica della Serie A. A parte Simon Kjaer, la cui stagione purtroppo è finita a dicembre per un grave infortunio al ginocchio, Stefano Pioli avrà tutta la rosa a disposizione e dunque ampia possibilità di scelta.

DIAZ FAVORITO - Come riferisce La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina, il tecnico rossonero ha le idee molto chiare sulla formazione iniziale visto che ha un unico dubbio da sciogliere sulla trequarti: chi sarà il trequartista titolare tra Brahim Diaz e Franck Kessie? Il favorito sembra essere lo spagnolo, con l'ivoriano che quindi dovrebbe partire dalla panchina per scelta tecnica. Anche perchè in mezzo al campo ormai la coppia preferita è quella composta da Sandro Tonali e da Ismael Bennacer.

CONFERME - Per quanto riguarda gli altri reparti, davanti a Mike Maignan, ci saranno in difesa ancora una volta Davide Calabria a destra, Theo Hernandez a sinistra, mentre al centro verrà confermato Pierre Kalulu al fianco di Fikayo Tomori. Il giovane francesino ha ormai superato Alessio Romagnoli nelle gerarchie di Pioli. In attacco, spazio ancora ad Olivier Giroud come centravanti, con Junior Messias a destra e Rafael Leao a sinistra.