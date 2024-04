Gazzetta - Via Pioli, al via il casting per la panchina del Milan: Lopetegui e Fonseca i favoriti, in corsa anche Galtier e Gallardo

A meno di clamorose sorprese al momento non previste, la strade del Milan e di Stefano Pioli si divideranno al termine di questa stagione. Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che in via Aldo Rossi hanno deciso di cambiare guida tecnica perchè ricominciare una nuova annata con l'allenatore di Parma vorrebbe dire riaprire i processi al primo passo falso. E così è partito il casting per il sostituto.

QUATTRO NOMI - Al momento, in corsa ci sarebbero quattro tecnici stranieri: si tratta di Julen Lopetegui, oggi senza squadra dopo l’esperienza al Wolverhampton, Paulo Fonseca, ex Roma ora alla guida del Lille, Christophe Galtier, allenatore dell’Al-Duhail (Qatar) dopo l’esperienza al PSG, e Marcelo Gallardo, che lavora invece all’Al-Ittihad in Arabia Saudita. In particolare i primi due sono i profili più caldi al momento, tanto che ci sarebbero già stato dei contatti nelle scorse settimane. In cima alle preferenze dei tifosi, c'è Antonio Conte, ma ad oggi non è un’opzione concreta nonostante l'ex Juventus e Inter sia molto attratto dalla panchina milanista.

LA SITUAZIONE - Lopetegui è stato contatto da un club di Premier che ha messo sul piatto una cifra importante, ma lui starebbe aspettando il Milan che è la sua priorità. Fonseca è in scadenza di contratto con il Lille e piace anche perchè conosce già la Serie A (ha allenato la Roma in passato). Galtier ha vinto con Lille e PSG e ha esperienza, mentre Gallardo sarebbe la scelta più clamorosa visto che ha fatto grandi cose in Sudamerica, ma non ha mai allenato in Europa. Il casting per la panchina del Milan è appena iniziato e sicuramente usciranno nuovi nomi nelle prossime settimane, ma per ora la attenzioni rossonere sono su questi quattro profili internazionali.