Gazzetta - Vice Giroud cercasi. Il Chelsea frena per Broja, il Psg chiede tanto per Ekitike

La ricerca di un nuovo vice Giroud, che nel prossimo futuro possa raccogliere anche il testimone del bomber francese che purtroppo non è eterno, continua a tenere banco dalle parti di via Aldo Rossi e probabilmente lo farà fino alla fine del mercato o fino a quando non verrà presa una decisione definitiva su Lorenzo Colombo. Intanto la dirigenza rossonera valuta i due nomi principali sul taccuino.

Broja, il Chelsea nicchia

Il primo profilo seguito, come scrive la Gazzetta dello Sport, è Armando Broja. Attaccante albanese classe 2001 che in carriera, tra Blues, Vitesse e Southampton, ha segnato 21 gol in 91 partite. Dalla Milano rossonera si è provato a sondare il terreno chiedendo informazioni su una possibile trattativa ma da Londra si aspetta e, per il momento, si alza il muro. Broja è reduce da un infortunio al crociato che lo ha tenuto ai box per metà della scorsa stagione e oggi è pronto per recuperare il tempo perduto: una soluzione come il Milan, per lui, sarebbe l'ideale. I blues e il nuovo allenatore Pochettino, però, vogliono prima capire come si evolverà il mercato fino alla fine. Il primo "no" arrivato da Cobham non deve scoraggiare il Milan che ha avuto modo di farsi un'idea della situazione: ora si tratta di capire se si vuole insistere o meno. La formula ideale sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto, già fortunata in passato nei dialoghi tra Milan e Chelsea.

Ekitike, il Psg spara alto

Un altro nome molto interessante è quello di Hugo Ekitike, attaccante francese del Psg (classe 2002) che si appresta a vivere la sua seconda stagione sotto la Torre Eiffel. O almeno così sarebbe se i parigini lo considerassero ancora parte del progetto. Il giovane centravanti, arrivato lo scorso anno dal Reims, non ha rispettato le attese nel suo primo anno, segnando appena 3 gol. Anche per lui un rilancio in una squadra come il Milan potrebbe essere la scelta giusta. Nonostante la poca considerazione del Paris nei suoi confronti, la squadra della capitale spara comunque alto: almeno 30 milioni per il cartellino di Ekitike e no al prestito. In questo caso da via Aldo Rossi sarà doveroso capire se ci sono margini per limare le richieste che arrivano dalla Francia. Intanto Ekitike è seguito anche da altri club, Everton su tutti.