Gazzetta - Youssouf Fofana apre al Milan: possibile affare da 20 milioni più bonus. Decisione prima dell'Europeo

Youssouf Fofana ha aperto al Milan: "Tutti conoscono il Milan e il suo palmares. È un club enorme" ha dichiarato il centrocampista del Monaco ai microfoni di Milannews.it dopo la partita contro il Metz di sabato (clicca QUI per leggere tutte le sue parole). Il giocatore ha poi continuato dicendo che, nonostante le voci, al momento resta concentrato sulla sua missione, vale a dire portare il Monaco in Champions League.

IDENTIKIT GIUSTO - Come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, il Milan è alla ricerca di un centrocampista fisico e difensivo e Fofana ha l’identikit giusto. Il suo contratto è in scadenza nel 2025 e si sente pronto per fare un salto di qualità. La richiesta iniziale del Monaco è di 30 milioni di euro, ma ad un anno dalla scadenza difficilmente i francesi troveranno un club disposto a sborsare questa cifra. Non è impossibile quindi che alla fine si possa chiudere a 20 milioni più bonus.

PRIMA DELL'EUROPEO - Fofana farà parte della Francia che parteciperà all'Europeo di questa estate e il ct Didier Deschamps storicamente chiede ai suoi giocatori di risolvere le grandi questioni di mercato prima dell'inizio delle grandi competizioni. Quindi una decisione sul futuro del centrocampista del Monaco dovrebbe essere presa tra fine maggio e i primissimi giorni di giugno. Prima però Youssouf vuole chiudere al meglio la stagione e aiutare la sua squadra a qualificarsi alla prossima Champions League.