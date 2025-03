Gimenez a digiuno da un mese: ma El Bebote sta bene fisicamente e mentalmente

Il video dal Messico aveva spaventato: Santiago Gimenez che esce zoppicante dal SoFi Stadium di Los Angeles subito dopo la finale di Concacaf Nations League vinta contro Panama. Fortunatamente, però, nulla di grave. Il messicano sta bene, si è allenato ieri e oggi in gruppo e sarà regolarmente a disposizione di Conceicao per il Napoli, match per cui è in ballottaggio con Abraham per una maglia da titolare.

Gol

L'ultimo gol del 7 è datato 18 febbraio, ma Santiago ha intenzione di riprendere subito la rotta: "San Siro è indescrivibile, per chi non ci è mai stato. So che si aspettano molto da me, perché sono giustamente esigenti, per i grandi centravanti del passato. Ibra, Kakà, Ronaldinho. Io al Feyenoord ho segnato tanti gol. È il momento di iniziare a segnarli anche col Milan". Certo, non è facile l'impatto con la Serie A: "Stiamo lavorando duro insieme al mister. Non siamo contenti della classifica. Ma non è ancora finita. Noi ci crediamo. I cambiamenti sono sempre un po’ complicati. Non sono ancora al mio livello. Ma sto crescendo, sto imparando a conoscere gli avversari, le squadre. Qui c’è grande pressione. Ed è bellissimo. So di potercela fare. Anche grazie alla mano di Diòs".

Obiettivo

Grazie ai gol del suo bomber, il Milan punta a rincorrere i posti utili per la qualificazione ad una competizione europea: "Quarto posto possibile? Sì. Ma non dobbiamo guardare la classifica. Pensiamo solo a vincere partita per partita. Come la Coppa Italia. Non vedo l’ora di giocare il derby, sono ansioso". Gimenez, dunque, ci crede. E se segnasse potrebbe crederci anche il Milan. Chiaramente un aiuto, l'attaccante messicano, dovrà riceverlo anche dal resto della squadra che dovrà essere abile a metterlo nelle condizioni di segnare o di avere perlomeno la chance di avere più opportunità nel corso della singola partita.