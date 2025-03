Milanello, Ibrahimovic assente anche oggi. Gimenez in gruppo

Secondo quanto riferisce Sky, Zlatan Ibrahimovic non è presente nemmeno oggi a Milanello dove la squadra rossonera si sta preparando in vista della trasferta di domenica sera sul campo del Napoli. Arrivano invece ottime notizie dal campo: Santiago Gimenez, che ieri aveva lavorato a parte a causa del leggero problema alla caviglia rimediato in nazionale, è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo. Per la sfida contro gli azzurri di Conte, Sergio Conceiçao avrà tutti a disposizione, a parte l'infortunato Emerson Royal e lo squalificato Yunus Musah.

Ecco il programma di Serie A verso la 30^ giornata di campionato:

Como-Empoli (sabato 29 marzo, ore 15.00) [DAZN]

Venezia-Bologna (sabato 29 marzo, ore 15.00) [DAZN]

Juventus-Genoa (sabato 29 marzo, ore 18.00) [DAZN]

Lecce-Roma (sabato 29 marzo, ore 20.45) [DAZN/ Sky/NOW]

Cagliari-Monza (domenica 30 marzo, ore 12.30) [DAZN]

Fiorentina-Atalanta (domenica 30 marzo, ore 15.00) [DAZN]

Inter-Udinese (domenica 30 marzo, ore 18.00) [DAZN/Sky/NOW]

Napoli-Milan (domenica 30 marzo, ore 20.45) [DAZN]

Verona-Parma (lunedì 31 marzo, ore 18.30) [DAZN/Sky/NOW]

Lazio-Torino (lunedì 31 marzo, ore 20.45) [DAZN]