Giorno chiave per il Milan U23: ci sarà spazio in Serie C? Intanto la prima scelta è stata fatta

Nella sconfitta per 2-5 contro la Roma, il Milan è stato guidato in panchina da Daniele Bonera; l'ex difensore, che in carriera ha giocato anche con Parma e Villarreal tra le altre, ha fatto parte negli ultimi cinque anni dello staff di Stefano Pioli ed ora, forte dell'esperienza acquisita, comincerà ufficialmente la sua carriera da allenatore professionista sedendo sulla panchina del Milan U23.

Bonera con Kirovski

Il fatto che la dirigenza abbia individuato in Daniele Bonera l'uomo giusto al quale affidare l'U23 fa ben sperare, così come il fatto che Kirovski, giunto dagli USA, sia già a Milano per lavorare insieme a Moncada su questo stimolante progetto, che il Milan non ha alcuna intenzione di fallire. Da capire quali saranno le prossime mosse della dirigenza, la quale potrebbe allestire una rosa subito competitiva per la categoria con il giusto mix fra calciatori più esperti e giovani, i quali quasi sicuramente verranno promossi dalla Primavera.

La situazione

Il Milan è da tempo al lavoro per avere una squadra Under 23 che parteciperà al prossimo campionato di Serie C. Alla mezzanotte di oggi scatterà la deadline per il deposito delle iscrizioni al prossimo torneo di Serie C (l'11 giugno per i club protagonisti nelle ultime fasi dei playoff). Un torneo che, ad oggi presenta, qualche punto interrogativo circa l'iscrizione di alcune delle aventi diritto: dall'Ascoli, passando per Foggia e Lecco fino ad arrivare alla Turris. Tutte società a metà all'opera con il passaggio di mano delle quote di maggioranza. Tutte società per le quali le proprietà uscenti si sono impegnate, almeno sulla parola, ad adempiere al completamento delle procedura. Salvo qualche ripensamento temporaneo, a mezzo stampa, di alcuni di questi. Un primo bivio, dunque, tutt'altro che semplice e banale. Dal quale passerà, in un modo o nell'altro, anche la nascita della terza formazione Under23 della Lega Pro: quella del Milan. Come da regolamento FIGC, infatti, le seconde squadre possono iscriversi in terza serie solo "a completamento organico", ovvero se una delle 60 aventi diritto rinuncia a tale opportunità.