Gli ultimi mesi rossoneri di Giroud. Oli punta all'Europa League: lui sa bene come si vince...

vedi letture

Partiamo da una certezza: anche se la sua avventura al Milan è a titoli di coda, Olivier Giroud darà il massimo per chiudere al meglio la sua esperienza rossonera. Il suo contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno e ormai il francese sembra aver deciso il suo futuro: saluterà il club milanista e si trasferirà al Los Angeles FC. L'ufficialità non c'è ancora, ma il numero 9 ha fatto la sua scelta e andrà a giocare nella Mls americana.

OBIETTIVO EUROPA LEAGUE - Giroud vuole lasciare il Milan nel miglior modo possibile, magari con un trofeo: "L'Europa League? Il Milan è tra le squadre che possono vincerla. Siamo un po’ outsider e un po’ favoriti: è un trofeo che vogliamo provare a vincere anche perché manca nella bacheca del club" aveva dichiarato il centravanti francese a gennaio alla Gazzetta dello Sport. Non sarà facile visto che ci sono diverse squadre importanti ancora in corsa, ma Olivier sa bene come si vince questo trofeo: è stato lui infatti nella stagione 2018-2019 a guidare il Chelsea alla vittoria finale con 11 gol in quell'Europa League (capocannoniere del torneo davanti al suo attuale compagno di squadra Luka Jovic che giocava nell'Eintracht Francoforte).

GOL E ASSIST - Oltre a questo obiettivo di squadra, Giroud ha nel mirino anche due obiettivi personali: "Se i 20 gol in A sono un obiettivo? Se potrò farli, sì - le sue parole sempre alla Rosea -. Non mi metto nessuna barriera per i gol! Mi piacerebbe anche arrivare in doppia cifra con gli assist". Al momento, il numero 9 rossonero è a quota 12 gol in Serie A (14 le reti in totale contando tutte le competizioni), mentre gli assist in campionato sono 8 (nessuno ha fatto meglio di lui finora). Vedremo se ce la farà, ma sicuramente lui darà il 100% in ogni partita per salutare al meglio il Milan.