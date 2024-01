Gol subiti e gol segnati come nell'anno dello Scudetto, ma c'è una differenza sostanziale...

I numeri dei gol segnati e dei gol subiti tra il Milan attuale, quello della stagione 2023-2024, e il Milan dello Scudetto della stagione 2021-2022, si assomigliano tantissimo: dopo 22 giornate di campionato, nell'anno tricolore il Milan ha segnato 47 gol e ne subiti 25, mentre quest'anno i ragazzi di Pioli hanno sin qui segnato 43 gol subendone sempre 25.

Se a questi numeri ci si aggiunge che la distanza dalla capolista fosse più o meno quella (7 punti nel 2021-2022, 8 punti oggi, sempre con una partita in più rispetto ai nerazzurri di Inzaghi), la fiducia dei rossoneri per una incredibile rimonta potrebbe crescere. Però, attenzione: i numeri della stagione dello Scudetto sono molto particolari e vanno letti in due tranche: quelli della prima parte di stagione fino al derby di Giroud e quelli successivi; a far la voce grossa in quel campionato, infatti, fu una clamorosa solidità difensiva nel rush finale: nelle ultime 10 partite, Tomori e compagni subirono solo 2 gol, a Roma contro la Lazio (vittoria per 1-2) e a Verona (vittoria per 1-3). Poi sempre clean sheet. E questo segnò la differenza.E questo segna la differenza anche oggi. In questo campionato, d'altronde, il Milan non ha quasi mai dato quella sensazione di solidità. La difesa del Milan fino ad ora in Serie A ha subito 25 gol concedendo 206 tiri, ben 93 da palla inattiva, a cui va aggiunta una continua sensazione di pericolo ogni qual volta le squadre avversarie si affacciano, soprattutto in contropiede, dalle parti di Maignan. È su questo aspetto, dunque, che si deve migliorare: sarà difficile ripetere la rimonta Scudetto anche chiudendo la saracinesca da qui a maggio, ma la storia recente del Milan di Pioli dimostra che le qualità per migliorare questi numeri ci sono. Eccome.