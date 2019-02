Higuain e l'ennesima occasione persa... Per stare zitto

“Sarri sa come allenarmi e sa tirare fuori il meglio di me”, così Gonzalo Higuain al London Evening Standard ha parlato del suo mentore, ma ha commesso un altro errore a livello di comunicazione.

In queste dichiarazioni si legge un messaggio non proprio corretto e simpatico nei confronti di Gattuso, che lo ha difeso a spada tratta fino alla fine, prendendosi anche delle colpe non sue nei tribolati giorni in Arabia Saudita.

Ancora una volta Higuain si dimostra un non comunicatore, perché una frase simile – a poco più di due settimane dal suo addio al Milan – se la sarebbe potuta anche risparmiare visto quello che Gattuso ha detto e fatto per lui, anche quando probabilmente non se lo meritava.