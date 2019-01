Higuain, un investimento da tutelare: gol e questioni di bilancio, ecco perchè conviene riscattarlo

Un 2019 da Higuain... da vero Higuain. È quello che si augura il Milan, aggrappato ai gol e al rendimento del Pipita. Il contributo dell’argentino nella prima metà della stagione è stato tutt’altro che cospicuo, dunque è lecito aspettarsi di più nella seconda. Se il problema era psicologico, il gol-vittoria alla SPAL lo ha liberato, se invece era fisico (il mal di schiena lo ha condizionato e non poco in questi mesi) questi giorni serviranno proprio per rimetterlo in sesto.

GOL E CHAMPIONS - I due mesi di digiuno, osserva La Gazzetta dello Sport, avevano riempito lo spazio di domande: senza gol avrebbe avuto senso trattenere Higuain? Nel 2019 Gonzalo compirà 32 anni e se fosse rimasto l’attaccante goffo e impreciso delle settimane precedenti al match con la SPAL, il riscatto dalla Juventus avrebbe aperto un fronte di discussione. Il futuro del Pipa è sempre legato alla conquista della Champions, ma più segnerà e più saranno alte le possibilità di essere acquistato a titolo definitivo.

INVESTIMENTO - Oltre ai gol, però, c’è un’altra ragione valida per motivarne il riscatto e chiama in causa il bilancio. Per regalare Higuain a Gattuso, infatti, il Milan ha speso 18 milioni di euro e finora circa 5 di stipendio, compresa la mensilità di gennaio. In caso di mancato acquisto, dunque, il semplice prestito risulterebbe salatissimo. L’investimento va tutelato e c’è un solo modo: diventare proprietari dell’intero cartellino e confidare di essere ripagati a suon di gol. Oppure passare all’incasso se un club si farà avanti.