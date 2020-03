I dubbi di Ibra: lo svedese riflette sul suo futuro al Milan

L'impatto di Zlatan Ibrahimovic è stato devastante e per questo il rinnovo di contratto a fine campionato sembrava essere solo una formalità, ma gli ultimi avvenimenti in casa rossonera hanno cambiato completamente le carte in tavola. Il caos societario che si è scatenato nei giorni scorsi ha portato all'addio di Zvonimir Boban, cioè che colui che ha voluto fortemente il ritorno dello svedese a Milanello e che si è mosso in prima persona per convincerlo a tornare al Milan.

RITORNO IN SVEZIA? - La partenza del croato ha messo parecchi dubbi nella testa di Ibra che ora sta riflettendo seriamente sul suo futuro in rossonero: lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che l'attaccante è stato accostato anche al Napoli nelle ultime ore, ma la pista non sembra percorribile. Più probabile, in caso di addio al Milan, il ritorno di Zlatan nella sua Svezia.

CARTA PIOLI - L'ennesima rivoluzione estiva non lascia tranquillo lo svedese che vorrebbe invece una situazione più tranquilla e con più certezze. L'eventuale permanenza di Pioli, che pare essere ancora in corsa per la conferma in panchina anche in caso di arrivo di Rangnick, potrebbe essere una carta interessante da giocare per convincere Ibra a restare: tra i due si è infatti creato un bel feeling e lo stesso tecnico ha spinto parecchio per il suo ritorno a Milanello. Zlatan, per ora, resta alla finestra e solo tra qualche settimana deciderà cosa ne sarà del suo futuro.