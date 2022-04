I fischi non condizionano Pioli: serve Kessie sulla trequarti

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Nell'ultima uscita del Milan contro il Bologna, hanno fatto clamore i fischi di San Siro verso Franck Kessie, sia alla lettura delle formazioni che nel momento dell'ingresso in campo dell'ivoriano. Nonostante questo, Stefano Pioli non intende privarsi del suo numero 79 che, nonostante sia promesso sposo del Barcellona, è un giocatore del Milan fino a fine giugno e, come i suoi compagni, sarà fondamentale nella parte finale del campionato.

Titolare con il Torino

Per questo motivo, secondo quanto riporta questa mattina il Corriere dello Sport, Kessie è in pole position per la tanto discussa maglia da trequartista contro il Torino domani sera. Brahim Diaz non ha ancora ritrovato la forma migliore, quella che ha inizio anno lo aveva fatto brillare per un paio di mesi. Lo spagnolo è appannato e in una gara che si preannuncia molto intensa dal punto di vista fisico, la stazza di Kessie potrebbe rivelarsi determinante. Questa soluzione permetterebbe anche a Pioli di giocarsi la carta Diaz a partita in corso: con le squadre più stanche e lunghe, la rapidità e la freschezza del 10 rossonero potrebbero fare la differenza.

Kessie e la trequarti

La soluzione Kessie trequartista non è certo la prima volta che viene provata da Stefano Pioli che, anche nelle passate stagioni, ha più volte impiegato l'ivoriano dietro l'unica punta. Nel corso di quest'anno questa scelta ha dato esiti diversi. Nell'ultima partita prima di Natale, Kessiè parte da titolare contro l'Empoli sulla trequarti e in un tempo ha già realizzato una doppietta. In altre partite, però, non è riuscito a mantenere questa costanza di rendimento. La tipologia di gara di Torino, sulla carta, dovrebbe rivelarsi adatta alle sue caratteristiche. Come sempre il campo avrà l'ultima parola.