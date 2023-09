I numeri dell'estate rossonera 2: Pulisic e Chukwueze, ecco i nuovi esterni

vedi letture

Nuovo appuntamento con i numeri dell'estate rossonera. Questa volta tocca al numero 2, come glie sterni arrivati al Milan per sostituire Saelemaekers e Messias per mettere qualità sulla corsia di destra, da aggiungere a quella di sinistra con Leao e Theo Hernandez.

Il Milan è cambiato. L'estate rossonera ha portato grandi colpi, soprattutto sulla corsia di destra: Christian Pulisic e Samuel Chukwueze sono arrivati sotto i riflettore come acquisti top per il popolo rossonero. Due innesti di livello e che hanno permesso a Stefano Pioli di avere armi più pericolose dia dal primo minuto che dalla panchina.

Christian Pulisic si è presentato in Serie A col botto, segnando due gol nelle prime due uscite stagionali, segnando quindi al debutto con la maglia del Milan, a Bologna, e anche alla prima presenza a San Siro. Un inizio da sogno, che non stupisce chi conosceva le qualità del giocatore, ma che lascia comunque ben sorpresi chi lo aveva seguito al Chelsea e ne aveva visto appannarsi un po’ la stella.

C'è ancora da aspettare, invece, per Samuel Chukwueze, che nel frattempo brilla con la propria nazionale. Avere un giocatore come Pulisic in ballottaggio, ovviamente non gli renderà la vita facile, ma sia per questione di costi, sia per qualità, il nigeriano riuscirà ad emergere nel corso della stagione visti anche i tantissimi impegni dei rossoneri tra campionato, Champions e Coppa Italia.