I numeri dell'estate rossonera - 4: in attesa di... Bennacer

vedi letture

Continua il nostro appuntamento con i numeri dell'estate rossonera! Numero 4: in attesa di... Bennacer.

"AC Milan comunica che questa mattina, a Lione, Ismaël Bennacer è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio destro. La riparazione della lesione condrale è stata eseguita con successo dal Dottor Bertrand Sonnery Cottet alla presenza del Responsabile dell'Area Medica rossonera Stefano Mazzoni. I tempi di recupero si stimano in almeno 6 mesi", così il Milan comunica i tempi di recupero del centrocampista algerino il giorno 16 maggio 2023, dopo l'infortunio rimediato nel derby di Champions contro l'Inter.

Ora, però, è partito il countdown per il rientro in campo di Bennacer: il giocatore continua con allenamenti individuali e personalizzati il proprio programma di recupero, con l'obiettivo di essere a disposizione della squadra di Mister Pioli per il nuovo anno. Nel frattempo, Isma non è stato inserito nella lista UEFA che i rossoneri hanno consegnato per poter partecipare alla prossima Champions League, dove ad aspettare la squadra di Pioli ci sarà un girone di ferro, composto da squadre di altissimo livello come il Paris-Saint Germain di Donnarumma, il Borussia Dortmund di Reus e il Newcastle di Sandro Tonalli.

In attesa del recupero dell'algerino, al momento, Rade Krunic sta svolgendo un grande lavoro soprattutto nella fase di interdizione: l'inizio del campionato dle bosniaco, colpito da diverse critiche, è stato sicuramente importante sotto il profilo dell'equilibrio tattico. Il rientro a pieno regime dell'ex Empoli ed Arsenal, però, significherebbe anche un passo importante per il centrocampo del Milan, che a quel punto sarebbe completo con Loftus-Cheek e Reijnders mezzali.