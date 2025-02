I milanisti sognano già la permanenza di Joao Felix. Le parole di Moncada e i possibili scenari

Erano anni che un nuovo giocatore del Milan non faceva sognare così i tifosi milanisti all'esordio a San Siro: Joao Felix ha deliziato tutti contro la Roma non solo con il gol, ma anche con tante altre giocate che hanno fatto capire che potenzialmente può essere determinante in ogni match. Sabato ad Empoli è arrivata la prima da titolare, niente gol o assist, ma alcune belle giocate che hanno confermato ancora una volta tutta la sua classe. Nelle ultime stagioni, il portoghese non ha mantenuto le aspettative, sia per colpa sua, sia perchè forse si trovava in ambienti che non lo hanno aiutato a rendere al meglio. L'inizio dell’avventura in rossonero fa bene sperare ed innegabile che i tifosi del Diavolo, che amano giocatori con la classe, l'eleganza e la fantasia di Joao Felix, sognano già di goderselo per tanti anni.

LE PAROLE DI MONCADA - Al momento l'unica certezza è che l'ex Benfica, Barcellona e Atletico Madrid rimarrà a Milanello fino al termine di questa stagione visto che il Milan ha trovato un accordo con il Chelsea per un prestito secco fino a giugno. Nell'intesa non c'è nessuna opzione di acquisto, quindi il giocatore, dopo l'esperienza rossonera, tornerà a Londra. I tifosi milanisti sognano però già la sua permanenza e Geoffrey Moncada, dt del club di via Aldo Rossi, ha lasciato la porta aperta: "Se c'è possibilità di riscattare Joao Felix? Dipende da noi, da lui. C'è sempre una possibilità. Col Chelsea abbiamo veramente un bel rapporto, vediamo in estate" le parole del dirigente francese a SportMediaset prima del match di Coppa Italia contro la Roma.

QUANTO COSTA? - Cosa intende Moncada con "dipende da noi"? Per prendere Joao Felix a titolo definitivo servono parecchi milioni e dunque prima di tutto sarà fondamentale per il Milan qualificarsi alla prossima Champions League. Ma quanto costerebbe acquistare il trequartista portoghese? L'estate scorsa è stato acquistato dal Chelsea che ha versato oltre 50 milioni di euro nelle casse dell'Atletico Madrid. La sua quota di ammortamento è di circa 10-11 milioni di euro, mentre il residuo a giugno sarà di circa 40 milioni, che sarà quindi la cifra minima che dovrà incassare il club inglese per non fare una minusvalenza.

GLI SCENARI - Il Milan potrebbe pagare una cifra simile? Difficile dirlo ora, dipenderà da tanti fattori come la qualificazione alla Champions League oppure se ci saranno nuove risorse che arriveranno da alcune cessioni. C'è però un altro scenario possibile: il Milan potrebbe infatti chiudere con il Chelsea per un nuovo prestito oneroso che possa coprire totalmente o in parte la quota di ammortamento, ma stavolta inserendo un diritto di riscatto a giugno 2026 a circa 30 milioni di euro, vale a dire il valore residuo a bilancio che avrà Joao Felix tra un anno e mezzo.