Ibra a DAZN: "Oggi vincere è fondamentale. Non conta l’individualità ma il collettivo. Se il mister chiede qualcosa devi seguirlo"

Zlatan Ibrahimovic ha parlato a DAZN nel pre partita di Empoli-Milan. Queste le sue dichiarazioni:

La classica partita da non sbagliare questa…

“Oggi il risultato è molto importante, come in tutte le partite. Si deve vincere e alzarsi in classifica, è fondamentale”.

Come si fa a convincere un allenatore quando hai tanto talento e devi fare le due fasi? Tu quando giocavi non facevi tanta fase difensiva…

“Dipende dal tipo di allenatore che hai. Se non corri dietro ti mette in panchina. Il calcio moderno ora è così. Hai diversi caratteri tra i giocatori e devi tirargli fuori il massimo. Non conta l’individualità ma il collettivo. Se il mister chiede qualcosa devi seguirlo. Il miglior attacco è la miglior difesa. Fa parte del gioco, difendere e attaccare”.

Davvero considera Gimenez come Ibrahimovic? Cosa l’ha colpita di più?

“Noi ci crediamo tanto e per questo abbiamo fatto un grande investimento in lui. Dobbiamo farlo crescere e farlo stare bene. Lui è forte in area ed è bravo a fare gol. Aiuta anche con gli assist, non solo con i gol. Ha margine di crescita. L’importante è che sta bene, da straniero arrivare in Italia non è facile. Ma è nostra responsabilità farlo stare bene e fargli pensare solo al calcio”.