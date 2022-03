Ibra: "Continuerò il più a lungo possibile, sia con la Svezia che con il Milan"

MilanNews.it

Zlatan Ibrahimovic non parteciperà al Mondiale in Qatar, ma non ha nessuna intenzione di smettere di giocare a calcio. E questo discorso vale sia per il Milan che la Svezia. A dichiararlo è stato lo stesso attaccante rossonero che dopo la sconfitta di ieri contro la Polonia ha parlato così del suo futuro: "Finche rimarrò in forma, potrò giocare e contribuire in qualche modo, ci spero ancora - riporta gianlucadimarzio.com -. Continuerò il più a lungo possibile, e questo vale per la nazionale ma anche per il Milan. Non ho ancora parlato con il CT, ma avrei voluto incontrarlo prima. Avrei avuto bisogno di un solo minuto con lui e sarei tornato sicuramente prima in Nazionale".