Ibra è la priorità del Milan: il suo rinnovo mette d'accordo Gazidis e Maldini

Non è un mistero che nei mesi scorsi ci siano stati dei momenti di gelo tra Ivan Gazidis e Paolo Maldini: quest'ultimo non ha infatti preso bene che l'ad milanista abbia avuto dei contatti con Ralf Rangnick senza interpellarlo, tanto che si vociferava un addio alla fine di questa stagione anche dell'ex capitano milanista. Il loro rapporto sembrava essersi incrinato in modo irreparabile, ma la conferma di Pioli, fortemente voluta da Maldini, ha riportato un po' di sereno tra i due.

GAZIDIS HA CAMBIATO IDEA - A fine 2019, il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan aveva già creato qualche malumore tra i due: Gazidis, a causa dell'età dello svedese, non era convinto che riportarlo a Milanello fosse la mossa giusta, mentre Maldini (insieme a Boban) ha spinto parecchio per riprenderlo. E visto com'è andata la seconda parte di stagione del Diavolo, l'ex capitano ha avuto ragione: Zlatan ha infatti cambiato la squadra rossonera e ha dimostrato di poter essere ancora decisivo nonostante il prossimo 3 ottobre spegnerà 39 candeline. Anche Gazidis ha cambiato idea su Ibra e ora spinge anche lui per il rinnovo: "Ibra ha giocato un ruolo importante sin dal suo arrivo all'interno della squadra e vorremmo che continui ad avere questo ruolo. Stiamo facendo tutto il possibile per far si che questa trattativa si chiuda positivamente. E' una sfida speciale, sono personalmente ottimista sulla felice chiusura della contrattazione" ha dichiarato il dirigente sudafricano.

PRIORITA' IBRA - Anche Maldini è d'accordo, come ha spiegato oggi in conferenza stampa a Milanello: "Stiamo lavorando tutti duramente per arrivare ad un accordo. Sappiamo che sarà una preparazione corta, quindi vogliamo provare a chiudere in tempi molto stretti. Se abbiamo un piano B? Normale che debba esserci un piano B, anche C e D, ma abbiamo delle priorità e Ibrahimovic è la nostra priorità". Per entrambi, dunque, il rinnovo di Ibra è fondamentale e quindi il club rossonero farà di tutto per arrivare il prima possibile ad un accordo con Zlatan.