Ibra tra Milan e ritiro: i rossoneri hanno fretta, lo svedese prende ancora tempo

Come ha dichiarato anche Paolo Maldini qualche giorno fa, più passa il tempo e più diventa complicato rivedere Zlatan Ibrahimovic con la maglia del Milan: il club rossonero ha presentato da tempo la sua offerta allo svedese, che però continua a prendere tempo e per il momento non ha ancora comunicato la sua decisione. Se è vero che finora non è arrivato il sì dell'attaccante, allo stesso va detto che non è nemmeno arrivato il rifiuto di Ibra, il quale sarebbe combattuto sul reale contributo che porterebbe alla causa rossonera.

IL DUBBIO DI IBRA - A riferirlo è sportmediaset.it che spiega che in casa rossonera resta un cauto ottimismo, anche se hanno fretta di sapere la risposta di Zlatan perchè, se dovesse dire no alla proposta milanista, il Diavolo sarà costretto a cambiare obiettivo e andare su altro centravanti. Strano a dirsi, ma il dubbio principale dello svedese riguarda proprio il contributo che potrebbe dare alla causa del Milan, tanto che l'alternativa ai rossoneri potrebbe essere il ritiro dal calcio giocato.

NATALE IN FAMIGLIA - Più passano i giorni e più quest'ultimo scenario rischia di diventare realtà. Ibra passerà il Natale in famiglia e continuerà a riflettere sul suo futuro, ma intanto in via Aldo Rossi sono impazienti di conoscere la sua risposta e vorrebbero conoscerla già nei prossimi giorni, ma sono già al lavoro per non farsi trovare impreparati in caso di un no dello svedese. Il Milan resta in attesa e si augura che il Natale porti consiglio a Ibra.