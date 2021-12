Ibrahimovic a Sky: "Contento per il rinnovo di Pioli ma ora devo rinnovare io. Questi ragazzi mi fanno divertire"

Intervenuto nel post partita di Genoa-Milan, Zlatan Ibrahimovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le domande e le risposte:

Sulla partita.

"Mi diverto tanto. Oggi era già deciso prima della partita quanto dovevo giocare e ho fatto il massimo che potevo. Questi ragazzi mi fanno divertire e mi fanno sentire giovane"

Sulle due sconfitte.

"Nelle ultime due partite abbiamo fatto errori che ci sono costati il risultato, non sono stati bravi gli avversari ma abbiamo sbagliato noi. Il campionato è ancora lungo, oggi abbiamo vinto e si ritorna in alto"

Se pensava di riportare il Milan a questi livelli.

"Sì immaginavo di riportare a questi livelli il Milan. Questa era la mia visione e la mia sfida quando ho firmato. Non bisogna mollare e pensare che sia possibile"

Sul rinnovo di Pioli.

"Ora devo rinnovare anche io (ride, ndr). Se lui rinnova, rinnovo io. Sono contento per lui che lo merita, sta facendo un grande lavoro e deve continuare così. Il rinnovo è meritato"

Sui tifosi che sognano lo scudetto.

"Sono felice per i tifosi, per tanti anni non hanno goduto come stanno godendo adesso. Spero che possiamo ridare quella felicità ai tifosi ma finchè non vinci un trofeo non abbiamo fatto niente"