Ibrahimovic a Sky: "Primo tempo quasi perfetto, la ripresa al contrario. Nei derby conta l'esperienza"

Zlatan Ibrahimovic è stato intervistato da Sky Sport nel postpartita di San Siro:

Sulla sconfitta: "Difficile spiegare, il primo tempo quasi perfetto, il secondo totalmente al contrario. Abbiamo detto che nei primi 15 minuti dovevamo stare attenti e invece abbiamo preso due gol".

Sulla differenza tra il primo e il secondo tempo: "Nel primo abbiamo seguito tatticamente tutto quello che abbiamo fatto in settimana, poi nel secondo tempo abbiamo preso il primo gol e la squadra ha perso fiducia, abbiamo giocato senza fiducia e senza crederci".

Sull'umore nello spogliatoio: "Quando perdi è difficile, soprattutto in un derby così, giovedì c'è la prossima partita, recuperiamo bene e puntiamo a quella di giovedì".

Sulla tattica: "Nel primo tempo abbiamo fatto un pressing alto, nel secondo tempo abbiamo preso questo gol e abbiamo smesso di fare pressing e di far girare il pallone, dopo il secondo gol è caduto tutto".

Sulla giovane età della squadra: "Secondo me conta anche l'esperienza in queste partite, se vinci 2-0 devi saper gestire, soprattutto contro una squadra come l'Inter, nel primo tempo però l'Inter non l'ho vista da secondo posto, mentre nella ripresa lo hanno dimostrato".