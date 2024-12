Ibrahimovic a Sky: "Rispettiamo tutti gli arbitri. Le parole di Fonseca? Non era contento, si è sfogato"

Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird, è intervenuto ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida contro lo Stella Rossa. Ecco le sue parole:

Sul momento della squadra

"Dopo l'ultima partita eravamo delusi, non erano contenti. Durante la settimana hanno lavorato, c'era un buon spirito che è cresciuto in settimana. Hanno lavorato bene, stanno bene".

Sulla possibilità di andare direttamente agli ottavi di finale

"L'ideale è vincere tutte e tre così si entra subito tra le prime otto e si fanno gli ottavi saltando i playoff. Abbiamo anche una partita da giocare a febbraio contro il Bologna, meglio avere meno partite così i giocatori fanno meno fatica, per cui l'ideale è vincere tutte le partite. Sulla carta sembra facile, ma non lo è. Ogni partita è difficile e devono affrontare ogni partita come una finale".

Sulle parole di Fonseca dopo Bergamo

"Se parliamo di arbitri loro hanno una grande influenza nelle partite. Noi li vogliamo aiutare e li rispettiamo. Il mister era emozionato, non contento. Si è sfogato un po' ma alla fine noi rispettiamo gli arbitri, non solo i 4 che erano in campo ma tutti quanti".

Cosa ti piace di questo Milan?

"Mi piace che la squadra è più forte dell'anno scorso, c'è più qualità e non siamo dipendenti da certi giocatori. Quel che manca è l'equilibrio, la continuità di vincere le partite e prendere la fiducia per andare in continuità".

Non ti viene ancora voglia di scendere in campo e aiutare la squadra?

"Devo essere onesto: mi sento senza potenza di aiutare la squadra in campo perché con me in campo era un'altra cosa. Poi fuori ognuno ha il suo carattere. Noi proviamo a spingere e dare il massimo, l'importante è che non escano dalla comfort zone. L'atteggiamento che devono avere è importante, siamo fiduciosi e crediamo in quello che facciamo".

Quanto manca Thiago Silva (al fianco di Ibrahimovic, ndr) a questo Milan?

"Ci vuole tanto, quando giocavo con lui sembrava che era un Ibrahimovic in difesa. È un grande giocatore, ha avuto una grande carriera, sta giocando ancora e gli ho consigliato di continuare finché sta bene. Sono contento di aver giocato con lui, anche se mi ha portato via dal Milan la prima volta (ride, ndr).