Ibrahimovic: "Per la riconferma Pioli deve continuare come sta facendo. Siamo felici di lui"

Intercettato da SkySport presso Jeddah in Arabia Saudita, dove si sta svolgendo la tre giorni per il GP di Formula1, Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird per l'AC Milan, si è così espresso su Stefano Pioli: “Cosa deve fare per la riconferma? Deve continuare come sta facendo, sta facendo un buon lavoro e siamo felici di lui”.

Sul nuovo ruolo...

"Mi sto trovando bene. Sto crescendo, sto imparando e lavorando. Un giorno alla volta e faccio sempre passi avanti e si migliora sempre. Però bene, mi piace, mi piace questa responsabilità e voglio dare più possibile al Milan".

E ora si trova in Arabia Saudita...

"Bello essere qua, prima volta in Arabia. Poi sono un grande fan della F1 e della Ferrari non è un segreto. Mi voglio godere questo momento in Arabia e godermi la F1. Spero che vinca la Ferrari. Poi col Milan si lavora".