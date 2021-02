Ibrahimovic tra campo e non, poco brillante a Spezia ma con Sanremo alle porte

Per capire se la sconfitta contro lo Spezia sia stata solo uno scivolone, bisognerà aspettare i prossimi impegni, ossia quelli imminenti contro la Stella Rossa giovedì in Europa League e contro l’Inter in campionato domenica. Ciò che ci lascia però la sconfitta in terra ligure, è una squadra non al top della condizione fisica. Giocatori come Hakan Calhanoglu e Ismael Bennacer non hanno primeggiato nei loro ruoli, come spesso accade. Oltre a loro due anche Rafael Leao e Franck Kessie sembravano spaesati. Ma ciò che più preoccupa è la poca brillantezza messa in mostra da Zlatan Ibrahimovic. Fa specie che contro una neo promossa, il campione svedese non sia riuscito a tirare nemmeno una volta. Ivan Provedel, portiere spezzino, è risultato essere inoperoso. Il Milan ha bisogno del miglior Ibra, perché ora gli impegni si fanno via via più delicati. A tutto ciò va aggiunto che il Festival di Sanremo si sta avvicinando molto rapidamente.

CASO SANREMO

Com’è ben noto, Ibrahimovic sarà ospite in tutte le serate della kermesse musicale, che quest’anno si terrà dal 2 al 6 marzo. In un momento cruciale del campionato, in cui il Milan sta faticando ad avere la continuità trovata nei primi mesi di stagione, ci si interroga sulla bontà di lasciar andare Ibra come ospite in tutte le puntate del Festival. Sull’argomento si è espresso anche Fabio Caressa, che ieri sera a Sky ha dichiarato: “Io non lo avrei mandato. Non si può fare il pendolare Milanello-Sanremo per 4-5 giorni. Il club avrebbe dovuto proibire questa cosa”. Il parere di ‘Don Fabio’ è chiaro: Ibrahimovic non avrebbe dovuto accettare, perché il Milan, dopo tanti anni, si sta giocando qualcosa di importante. Siamo sicuri che Zlatan darà sempre il 100% per la squadra e non si lascerà distrarre più di tanto dalle polemiche, che inevitabilmente, verranno ancora fuori nel corso dei prossimi giorni.