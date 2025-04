Il 3-4-3 del Milan funziona. Vittoria a Venezia e Gimenez si sblocca

Scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport che dal weekend di Venezia il Milan torna con tre punti, la passione ritrovata per Gimenez e la conferma che il nuovo sistema ha aggiustato un po' di guasti rendendo ancora possibile l'Europa che a 4 giornate dalla fine dista appena, o ancora, 5 punti.

Il risultato finale del Pier Luigi Penzo recita Venezia 0, Milan 2, ma che non inganni, anche perché per come è andata la partita, contro una squadra meglio attrezzata in area, la formazione di Sergio Conceiçao se la sarebbe potuto vedere veramente brutta. Per fortuna così non è stato, con il solito Pulisic e il ritrovato Santi Gimenez che hanno regalato al Diavolo una vittoria che fa morale in vista della finale di Coppa Italia in programma il prossimo 14 maggio allo stadio Olimpico di Roma contro il Bologna.

SANTIAGO GIMENEZ - Se non fosse stato per il gol staremmo parlando dell'ennesima prestazione acerba e deludente del Bebote: colpo di testa semplice appoggiato al lato, un contropiede sprecato, 14 palloni giocatori di cui 6 persi, 3 falli fatti, due appoggi ravvicinati imprecisi. Insomma, un mezzo disastro.

Ma su un'invenzione di Tijjani Reijnders Santiago Gimenez ha colto l'occasione venendo anche un po' aiutato dalla fortuna, perché rivedendo il gol a rallentatore si può notare come il messicano abbia colpito la palla con il polpaccio, non con l'interno piede. Il risultato però è quello che conta, ovvero il gol, e il Bebote è finalmente tornato a segnare a due mesi dall'ultima volta. Tutti lo stavano aspettando, e lui ha risposto presente, dimostrando di non essere il fantasma di questi ultimi, complicati, tempi.