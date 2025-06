Il Bayern Monaco insiste per Leao, il Milan fa il prezzo: 100 milioni

Il Bayern Monaco insiste per Rafael Leao, tanto che alcuni suoi osservatori erano presenti domenica sulle tribune dell'Allianz Arena per la finale di Nations League tra Portogallo e Spagna per visionare da vicino l'attaccante del Milan. Negli ultimi giorni, si è parlato di un'offerta dei tedeschi da 60 milioni di euro più una contropartita tecnica, ma per il Diavolo la base di partenza è molto più alta: 100 milioni di euro.

AL CENTRO DEL MILAN - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che l'idea rossonera è che una quotazione così alta possa scoraggiare gli interessati perchè nei piani del Diavolo il portoghese viene visto come perno centrale del nuovo Milan di Massimiliano Allegri. Al momento nessuno sembra disposto a pagare questa cifra, nemmeno il Bayern Monaco. E così Leao resterebbe a Milanello con un ruolo di primissimo piano. La rinascita della formazione milanista dopo una stagione fallimentare come quella che si è conclusa da poco ripartirà in primis da lui.

OFFERTA INDECENTE - E' importante anche dire che Rafa non ha mai espresso un desiderio diverso dalla permanenza in rossonero, così come per il Milan non è sul mercato, ma come tutti diventa cedibile solo davanti a proposte indecenti. Ecco perchè il Diavolo pretende almeno 100 milioni di euro, una cifra monstre che permetterebbe al nuovo ds Tare di essere più libero di ricostruire la squadra senza rigidi vincoli economici. Ma i fatti ad ora dicono altro: Leao può essere l’uomo del rilancio milanista.