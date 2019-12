Il controsenso di Leonardo: investe 40 per Paquetà ed ora lo rivuole per meno di 30

Dopo essere stato il principale artefice dell'acquisto di Paquetà, poco più di un anno fa, Leonardo vorrebbe nuovamente riabbracciare il connazionale, trasferendolo al Paris Saint-Germain. Una richiesta legittima quella del dirigente verdeoro, ma a che prezzo? Il classe '97 è stato acquistato dal Milan per una cifra, compresa di bonus e commissioni, vicina ai 40 milioni di euro: un esborso importantissimo per un giocatore che avrebbe dovuto garantire il presente e il futuro del club.

VALUTAZIONI DIVERSE - Lucas Paquetà non ha certo esaltato nell'anno solare che si sta per concludere, ma pensare che il suo valore sia crollato sarebbe alquanto erroneo. Perché quindi Leonardo vorrebbe provare a prendere Paquetà per una cifra al di sotto dei 30 milioni di euro? Ricordiamo che il ragazzo ha fatto parte della Seleçao vincitrice della Coppa America, oltre a guadagnare progressivamente più spazio nella squadra di Tite. Il Milan, giustamente, venderà il brasiliano per non meno di 35 milioni, in modo di pareggiare la cifra residua a bilancio (31,5 milioni) e mettere a segno una piccola plusvalenza per il mercato.

IL CONTROSENSO - Se Leonardo un anno fa pensava che Paquetà valesse un investimento di 40 milioni, perché ora è disposto ad offrirne meno di 30 per portarlo al PSG? Il controsenso nasce proprio da questo, dato che è stato proprio il brasiliano a spingere per acquistare il centrocampista dal Flamengo. Il Milan sarebbe anche disposto a trattare, ma svendere il ragazzo, tra l'altro trattando col dirigente fautore dell'operazione nel 2018, non può essere un'opzione percorribile per una società seria. Per far sì che il trasferimento vada in porto il club parigino deve alzare l'asticella, altrimenti Paquetà resterà al Milan, dove ci si augura possa migliorare presto il suo rendimento.