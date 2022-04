Il dato curioso dietro l'imbattibilità di Maignan: l'ultimo gol regolare risale a due mesi fa (PODCAST)

Anche contro il Torino, il Milan ha tenuto inviolata la sua porta confermando di aver trovato una grande solidità difensiva, con la coppia formata da Kalulu e Tomori che sta dando ampie garanzie di rendimento. E Mike Maignan ha dato ulteriormente prova di esser un gran portiere, perché la parata su Vojvoda è stata determinante per evitare che il Torino sbloccasse il risultato.

Ufficialmente, con i 90 minuti di ieri, il portiere rossonero è imbattuto da 474 minuti visto che l’ultimo in grado di segnare al Milan, ma di mano, è stato Udogie dell’Udinese. Un gol che non avrebbe dovuto essere convalidato e che è costato due punti al Milan che, seppur con fatica, aveva sbloccato la partita. A conti fatti, l’ultimo gol regolare subito dal Milan in questo campionato è quello del momentaneo 2-1 di Djuric in Salernitana-Milan, poi finita 2-2 grazie al gol di Rebic.

Sarà importante continuare a tenere ben sbarrata la porta, ma sarà anche necessario tornare a segnare e venerdì contro il Genoa, non importa come, ma servono i tre punti.